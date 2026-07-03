Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile KKTC'nin Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolü, iki köklü liman şehri arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon ile KKTC'nin Gazimağusa şehirleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi, kültürel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı.

Trabzon ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa şehri arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı. Kardeşlik protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törenle imza altına alındı.

Karadeniz ile Doğu Akdeniz'i temsil eden iki köklü liman şehri arasındaki dostluk köprülerini pekiştiren törene, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Erhun Şahali, Belediye Meclis Üyesi Mine Karaca ile Belediye Meclis Üyesi Turgut Yenağralı da katıldı.

İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gazimağusa Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolünün iki şehir arasındaki tarihi ve gönül bağlarını daha da güçlendireceğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: 'Birlikte anlamlı bir protokole imza atıyoruz. Bugün, tarihe önemli bir not düşüyoruz. Kardeşlik hukuku için aslında bir kağıda imza atmamıza gerek yok. Çünkü biz öz kardeşiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, en güneydeki Türk devletidir ve ilelebet bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını sürdürecektir. Bu nedenle kardeşlik hukukumuzu pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek adına bu tür protokolleri son derece önemsiyoruz. Daha önce Ortahisar Belediye Başkanlığı görevim sırasında İskele Belediyesi ile de bir kardeşlik protokolü imzalamıştık. Bugün ise Gazimağusa Belediyemiz ile bu kardeşlik ve iş birliği protokolünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu protokol, gelecekte hayata geçirilecek güzel iş birliklerine vesile olur. İlişkilerimizin bugünden sonra da daha güçlü, daha kalıcı ve daha verimli bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.'

KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞECEK

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 'Aslında biz zaten kardeştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Karadeniz Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen birçok etkinlikte Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç ve Trabzon Büyükşehir Belediyemiz her zaman yanımızda oldu. Sadece Trabzon'dan değil, Trabzon dışındaki Karadenizli hemşerilerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir araya gelmiş, bu kardeşliği pekiştirmiştik. Bugün imzaladığımız bu protokolle de mevcut kardeşliğimizi resmiyet kazandırmış oluyoruz' dedi.