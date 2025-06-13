Bursa Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşma mücadele kapsamında Hamitler Mahallesi’nde imara aykırı şekilde inşa edildiği belirlenen iki katlı binayı yıktı. BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İlçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hamitler Mahallesi’nde konut olarak kullanılan iki katlı binanın kaçak olduğunu tespit etti.

Yasal işlemleri tamamlanan ve hakkında yıkım kararı alınan kaçak yapıyı yıkmak için sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iki katlı kaçak evi iş makinesi ile yıktı. Yapı tamamen kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı yıkımda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.