Bursa'da Osmangazi Belediyesi, üniversitelerin gençlik kulübü başkanlarını Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programında bir araya getirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı'nın da katıldığı buluşmada, gençlerin fikirleri ve projeleri üzerine sohbet edilirken, yerel yönetimlerin gençlere verdiği önem bir kez daha vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Gençlerin fikirlerini, enerjisini ve üretkenliğini geleceğin en büyük gücü olarak görerek çalışmalarına büyük bir önem veren Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmaya yönelik düzenlediği faaliyetler kapsamında üniversitelerin gençlik kulüpleri başkanlarını iftar programında buluşturdu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kesik'in de katıldığı Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen iftar programında, gençlere verilen değer bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulandı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençler hem iftarın bereketini paylaştı, hem de fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Gençlerin yerel yönetimlerle daha güçlü bağlar kurmasına da katkı sağlayan buluşmada gençlerin projeleri, fikirleri ve şehir için yapabilecekleri çalışmalar üzerine de sohbetler gerçekleştirildi.

'GENÇLERE KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK'

Programda konuşan Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, gençlerin enerjisinin ve heyecanının kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret ederek belirterek 'Sizin enerjinizi ve heyecanınızı paylaşıyoruz.' dedi. Gençlerle birlikte geleceği inşa edeceklerinin altını çizen Başkan Sakallı, 'Ramazan'ın bu güzel akşamında sizlerle bir arada olmak, bizler için günün en güzel anı. Konseyimizin kapıları, bir projesi olan veya şehrine değer katmak isteyen her bir arkadaşımıza sonuna kadar açıktır. Bu güzel sofrada bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

KENTTEN ALDIKLARI ENERJİYLE GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNİ ÜRETECEKLER

Açıklamalarında kendilerine bu fırsatı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Mudanya Üniversitesi adına Dilara Kahraman, Bursa Teknik Üniversitesi adına Sudenaz Sakallı ve Bursa Uludağ Üniversitesi adına Zeynep Sena Özsayan da, buluşmanın, yerel yönetimlerin gençlerle kurduğu bağın ne denli kıymetli olduğunun en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Gençler, kentten aldıkları enerjiyle geleceğin teknolojilerini üretme ve ülkeye değer katmak istediklerini de kaydetti. Osmangazi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Neslihan Aytekin de, programa katılan herkese teşekkür etti.

Yoğun bir katılımın olduğu iftar programının sonunda, gençler sohbet ederek hem birbirleriyle, hem de yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu.