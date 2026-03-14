Bursa'nın daha sağlıklı ve modern bir altyapı ağına kavuşması için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçedeki yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi bu hedefle BUSKİ eliyle altyapı hattı bulunmayan bölgelere yeni yağmursuyu ve kanalizasyon hatları kazandırıyor.

Bu kapsamda Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 400 metre kanalizasyon ve 300 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 700 metre hat döşeniyor.

Yatırımlarla bölgenin altyapı kalitesinin artırılması ve yoğun yağışlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.