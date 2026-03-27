Bursa'da Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdığı müsabakayı dev ekrandan yayınladı.

BURSA (İGFA) - A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geldiği kritik mücadeleyi Osmangazi'de yaşayan vatandaşların coşkuyla takip edebilmesi için Osmangazi Belediyesi tarafından, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde dev ekran kuruldu. Maç saatinden önce salona gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve milli formalarla tribün atmosferini aratmayan görüntüler oluşturdu. Maç boyunca sık sık tezahüratlar yapan futbolseverler, A Milli Takım'a desteklerini alkışlarla gösterdi. Özellikle kritik anlarda yükselen coşku, adeta stadyum atmosferini Osmangazi'ye taşıdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle öne geçen A Milli Takım, mücadeleyi 1-0 kazanarak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda finale yükseldi. Golün ardından alanda büyük sevinç yaşanırken, vatandaşlar uzun süre tezahürat yaparak milli takımın başarısını kutladı.

Osmangazi Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda milli maçı coşkulu bir şekilde izlediklerini ifade eden Osmangazililer, 'Osmangazi Belediyesi her milli maçta olduğu gibi bu maçta da bize dev ekranda maç izleme keyfi yaşattı. Çok güzel atmosfer vardı. Milli takımımız maçı kazandığı için çok mutlu olduk büyük sevinç yaşadık. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz.' şeklinde konuştu.