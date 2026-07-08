Osmangazi Belediyesi'nin çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler kazanmaları ve dolu dolu bir yaz geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Evleri Yaz Kulübü Atölyeleri başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin ilk dersinde çocuklar, hem eğlenceli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi hem de üretim, sanat ve çevre bilinci alanında önemli kazanımlar elde etti.

BURSA (İGFA) - Yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve atölye çalışmaları düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunan projelerine yaz döneminde hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çocukların hayal güçlerini geliştirmeleri, yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve sosyal becerilerini desteklemeleri hedefleniyor.

Yetenek Evleri'nde düzenlenen ilk etkinliklerden biri olan Atık Kazanım Atölyesi ise minik katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Atölyede çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden değerlendirerek birbirinden özgün tasarımlar hazırladı. Günlük hayatta atık olarak görülen malzemelerin farklı şekillerde kullanılabileceğini öğrenen çocuklar, üretmenin ve ortaya yeni eserler çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Atölye sayesinde küçük yaşta geri dönüşüm alışkanlığı kazanan çocuklar, sürdürülebilir yaşam konusunda da farkındalık sahibi oldu.

'KURS SAYESİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'

Geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarım yapmayı öğrendiklerini ifade eden atölye çalışmasına katılan çocuklar, 'Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Atık Kazanım Atölyesi'ne katılarak geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu ve atık malzemelerin yeniden kullanılabileceğini öğrendik. Bu kurs sayesinde artık evimizde bulunan atıkları geri dönüşüme kazandıracağız. Burada eğitmenlerimizden aldığımız eğitimlerle el becerilerimizi geliştiriyor, aynı zamanda tasarım yapmayı öğreniyoruz' şeklinde konuştu.

Çocukların yaz tatilini verimli, eğitici ve keyifli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi Yetenek Evleri Yaz Kulübü Atölyeleri, orman sanatları atölyesi, masallarla drama atölyesi, origami, makrome, geleneksel oyunlar gibi farklı etkinliklerle devam edecek.