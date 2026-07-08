Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ufuk Güçlü, sabah saatlerinde görevini yaptığı esnada fark ettiği yaralı leyleğin imdadına yetişti.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çevre temizliği yaptığı esnada ayağından yaralı bir leylek bulan belediye temizlik işçisi, duyarlı davranışı sayesinde kuşu hayata bağladı.

Kafaca Mahallesi'nde gerçekleşen olayda sabahın erken saatlerinde rutin temizlik ve çöp toplama mesaisini gerçekleştiren belediye temizlik personeli çöp konteynerinin hemen yanında uçamayan ve yarasından dolayı çırpınan bir leylek fark etti.

Yakından incelediğinde leyleğin ayağından yaralanmış olduğunu ve hareket etmekte güçlük çektiğini gören temizlik işçisi yaralı kuşu güvenli bir alana götürerek durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

Olayın sonrasında Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sorumlu olan Gökhan Oduncuoğlu yaralı leyleği tedavisi yapılmak üzere Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti.

Olay anını anlatan temizlik personeli Ufuk Güçlü, 'Sabah temizlik yaparken çöp konteynerinin yanında yaralı bir leylek olduğunu fark ettim. Can havliyle çırpınıyordu ama uçamıyordu. Ona zarar vermeden güvenli bir alana aldım ve sorumlumuza haber verdim. Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edilen leyleğin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bizim görevimiz sadece sokakları temizlemek değil, bu dünyayı paylaştığımız canlara da sahip çıkmaktır' dedi.