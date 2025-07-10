Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar için renkli birer şenliğe dönüştürüyor. Mahallelerde düzenlenen açık hava sinema gösterimleriyle minik izleyiciler keyifli anlar yaşıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, yaz akşamlarına renk katan etkinlikleriyle mahallelerde çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. “Osmangazi’de Yaz Etkinliği” programı kapsamında, “Haydi Çocuklar Eğlenceye” temasıyla düzenlenen sinema gösterimleri, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikler ilk olarak Dikkaldırım ve Hüdavendigar mahallelerinde, ardından da Akpınar Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Akpınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen açık hava sinemasında Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Akpınar Mahalle Muhtarı Sevgi Gültekin ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Akpınar Parkı’na akın eden çocuklar hem sinema keyfi yaşadı hem de sosyal bir ortamda eğlenerek yaz akşamının tadını çıkardı.

Etkinliklerde gösterimi yapılan “Coco” adlı animasyon film, miniklerin beğenisini kazandı. Patlamış mısırlarını alarak sinemanın büyülü atmosferine dalan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Etkinliklere katılan vatandaşlar da organizasyondan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“YAZ SİNEMALARI ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLATTI”

Etkinliğe katılan Muhammed Agah, “Açık havada sinema keyfi yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerin sürekli olması bizleri çok mutlu eder” dedi. Bir diğer katılımcı Doğan Kahya ise, etkinlikten sosyal medya aracılığıyla haberdar olduklarını belirterek, “Merak ediyorduk nasıl olacağını. Piknik havasında çocuklar eğleniyor. Biz de geçmişin yaz sinemalarını hatırlayarak nostalji yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Melek Kahya da etkinliği çok beğendiğini ifade ederek, “Çok güzel bir etkinlikti. Bir dahaki sefere eski bir Türk filmi izlemek de keyifli olur. Böyle bir isteğimiz var” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin farklı mahallelerde düzenleyeceği sinema gösterimlerinin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.