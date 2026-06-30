United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markası U.S. Polo Assn.®, 2026 yılında küresel ölçekte ivme kazanmaya devam ederek markanın genişleyen varlığını, artan tüketici güvenini ve spor odaklı içerik üretimindeki etkisini yansıtan çok sayıda prestijli ödül ve tanınırlık elde etti.

ACCESS Newswire / WEST PALM BEACH, FLORIDA (İGFA) - Bu yıl U.S. Polo Assn.'nin elde ettiği en önemli başarılar arasında, küresel ölçekte faaliyet gösteren milyarlarca dolarlık marka olarak 11. Yıllık 2026 Globee Awards for Achievement kapsamında 'Global Expansion' kategorisinde Altın ve 'Brand Development' kategorisinde Gümüş ödül kazanması yer almaktadır. Bu ödüller, markanın spor ilhamlı otantik kimliğini 190'dan fazla ülkede başarıyla ölçeklendirme ve farklı pazarlarda tutarlı ve güçlü bir marka oluşturma kabiliyetini ortaya koymaktadır. Söz konusu başarı, 2025 yılında elde edilen 2,7 milyar dolarlık rekor küresel perakende satış performansının ardından markanın yükselişini sürdürdüğünü göstermektedir.

2026 yılında güven ve tüketici nezdindeki itibar da ön plana çıkmış; U.S. Polo Assn., USA TODAY tarafından gerçekleştirilen ve 23.000'den fazla Amerikalı tüketicinin katıldığı ulusal anket sonucunda 'Most Trusted Brands' listesinde 5 Yıldızlı marka olarak yer almıştır. Bu başarı, markanın kalite, erişilebilirlik ve polo sporuna dayanan otantik kimliği sayesinde tüketicilerle kurduğu güçlü bağı yansıtmaktadır. Markanın en hızlı büyüyen ve en dinamik pazarlarından biri olan Hindistan'da ise U.S. Polo Assn., Marksmen Daily tarafından 'Most Trusted Brands of India' listesinde yer alarak ülkedeki en büyük spor-casual erkek giyim markası konumunu pekiştirmiştir.

U.S. Polo Assn., spor medyası ve içerik üretimindeki rolünü de genişletmeye devam etmektedir. Markanın medya iştiraki Global Polo, özgün içerik üretimiyle birçok ödül kazanmıştır. ESPN üzerinden yayınlanan Breakaway serisi, 3. sezon bölümü 'Polo in the Palm Beaches' ile 2026 Cynopsis Sports Awards kapsamında 'Best Specialized Sports Content Storytelling' kategorisinde finalist olurken; 2. sezon bölümü 'Polo in India' ile 2026 LIT Entertainment Awards kapsamında 'Television - Original Content' kategorisinde üst üste üçüncü kez Platinum ödül kazanmıştır. Ödüllü seri, elit polo dünyasına içeriden bir bakış sunarak markanın bu spora olan ilgiyi artırma ve izleyici etkileşimini güçlendirme hedefini desteklemektedir.

Markanın içerik odaklı pazarlama stratejisini güçlendiren bir diğer unsur ise global dergisi Field X Fashion olmuştur. Derginin 2. sayısı, 2025 International Content Marketing Awards kapsamında 'Best Use of Print' kategorisinde finalist olarak seçilmiş ve sonuçlar 2026 başında açıklanmıştır. Bu özgün yayın; spor, moda, hayırseverlik ve kültürü bir araya getirerek markanın köklü mirasını güçlü görsel anlatımlar ve editoryal içeriklerle yansıtmaktadır.

USPA Global Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince, 'Bu küresel başarılar, stratejimizin gücünü ve U.S. Polo Assn.'yi farklı pazarlarda öne çıkaran otantik yaklaşımımızı açıkça ortaya koyuyor. Büyümemiz; tutarlılık, yaratıcılık ve amaç odaklı bir vizyonla ilerlememizin sonucudur' dedi.

Bugün U.S. Polo Assn.'nin küresel varlığı 190 ülkeye yayılmış olup yaklaşık 1.200 perakende mağaza ve 20 dilde hizmet veren 60'tan fazla e-ticaret sitesinden oluşan hızla büyüyen dijital ekosistemi kapsamaktadır. ABD'de ESPN ve Avrupa, Hindistan ve Orta Doğu'daki önde gelen yayıncılarla kurulan güçlü iş birlikleri sayesinde marka, spor tutkunları ve tüketiciler nezdindeki erişimini genişletmeye devam etmektedir.

İleriye dönük olarak U.S. Polo Assn., 'The Polo Shirt: An Icon Born from the Game™' küresel kampanyasıyla bu ivmeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Kampanya, dünyanın en ikonik giyim ürünlerinden biri olan polo tişörtün spor kökenlerine vurgu yapmaktadır. Sürdürülebilir büyüme, kültürel etki ve spor ilhamlı hikâye anlatımı odağıyla U.S. Polo Assn., dünyanın en büyük ve en erişilebilir lisanslı spor markalarından biri olarak gelişimini sürdürmektedir.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yılında kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük polo kulüpleri ve polo oyuncuları birliği olan United States Polo Association'ın (USPA) resmi spor markasıdır. Milyarlarca dolarlık küresel yapısı ve dünya genelinde 1.200'den fazla mağazanın yanı sıra binlerce satış noktası ile marka, 190'dan fazla ülkede erkek, kadın ve çocuklara yönelik giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünleri sunmaktadır.

Marka, ABD'de The Palm Beaches'te bulunan NPC'de her yıl düzenlenen ve ülkenin en prestijli polo turnuvası olan U.S. Open Polo Championship® dahil olmak üzere dünya genelinde önemli polo etkinliklerine sponsor olmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport, Hindistan'da Star Sports ve Orta Doğu'da BeIn Sports ile yapılan anlaşmalar sayesinde U.S. Polo Assn. sponsorluğundaki önemli polo şampiyonaları dünya genelinde yayınlanmakta ve bu spor ilk kez milyonlarca izleyiciye ulaşmaktadır.

U.S. Polo Assn., kısa süre önce USA Today tarafından 'Most Trusted Brands' arasında gösterilmiş olup, License Global verilerine göre NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en büyük spor lisansörleri arasında düzenli olarak yer almaktadır. Marka ayrıca küresel büyüme ve spor içeriği alanlarında uluslararası ödüller kazanmaktadır. Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ gibi yayınların yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg dahil olmak üzere birçok saygın medya kuruluşunda yer almaktadır. Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir ve @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, United States Polo Association'ın bir iştiraki olup milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Aynı zamanda polo spor içeriğinde dünya lideri olan Global Polo'yu da bünyesinde barındırmaktadır. Daha fazla bilgi için globalpolo.com adresini ziyaret edebilir veya Global Polo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz.

KAYNAK: U.S. Polo Assn.