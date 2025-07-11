Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı. 1. Murad Hüdavendigar vefatının 636. yılında Bursa'daki türbesi başında da dualarla andı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle Çekirge Mahallesi’ndeki 1. Murad Hüdavendigar Camii önünde aşure ikramı düzenledi.

Cuma namazı çıkışında kazanların başına geçen Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Aydın, “Kardeşlik, dayanışma ve bereketin simgesi aşureyi yurttaşlarımızla buluşturduk. Gösterilen ilgi bizi mutlu etti. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun” dedi.

Aşure dağıtımı sonrasında Başkan Aydın ve protokol üyeleri, Osmanlı Devleti’nin savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahı 1. Murad Hüdavendigar’ın türbesini ziyaret etti.

Vefatının 636. yılında dualarla anılan padişah için Başkan Erkan Aydın, “Geçtiğimiz Haziran’da Kosova’daki kabrinde andığımız şehit padişahı, bugün Bursa’daki türbesinde de yâd ettik. 1. Murad Hüdavendigar’ı, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini, Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit olan 12 askerimizi, 15 Temmuz şehitlerini, Başbağlar ve Madımak katliamlarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.