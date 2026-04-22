Osmangazi Kent Konseyi'nin öncülüğünde Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'Başkentler Buluşuyor' programı, anlam yüklü bir birlikteliğe sahne oldu. Anadolu'nun kurucu başkenti Bursa ile Cumhuriyetin ebedi başkenti Ankara'yı aynı çatı altında buluşturan etkinlik, tarihsel miras ile kültürel zenginliği bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Ankara Kent Konseyi Binası'nda gerçekleştirilen programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ile Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Dr. Süleyman Basa katılım gösterdi. Bursa'nın 700 yıllık tarihine ışık tutan özel video gösterimi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Erkan Aydın, şehirlerarası kültürel bağların güçlendirilmesinin önemine değindi.

Bursa ile Ankara arasındaki tarihi ve manevi bağlara dikkat çeken Başkan Aydın, şunları kaydetti:

'Bursaspor'umuz şampiyon oldu. Bursaspor ile Ankaragücü kardeş kulüplerdir; biz altıncı, onlar ise on altıncı dakikada birbirimizi alkışlarız. Aramızda tarihi bir dostluğumuz var. Programın başında izlediğimiz videolar da Bursa ile Ankara'nın tarihimizdeki önemini ortaya koyarak bizleri 700 yıl öncesinden 100 yıl öncesine uzanan anlamlı bir yolculuğa çıkardı. Bizler, Bursa'da 700. yıl fetih etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı programlar düzenledik. Yüzlerce vatandaşımızın ve kardeş şehirlerimizin katılımıyla önemli buluşmalar gerçekleştirdik. Ancak yaşanan elim olaylar nedeniyle bazı programlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu vesileyle hayatını kaybeden öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kent konseylerinin en önemli işlevi; ortak projeler üretmek, fikir alışverişinde bulunmak ve deneyimleri paylaşmaktır. Bu bizim için de son derece kıymetli. Ankara Kent Konseyi, yaklaşık 3 bin 500 paydaşıyla Türkiye'nin en geniş katılımlı ve üretken kent konseylerinden biri. Adeta bir proje fabrikası gibi çalışıyor. Bu iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.'

'BURSA VE ANKARA ARASINDAKİ BAĞ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DAHA DERİNDİR'

Program kapsamında yalnızca iki şehri değil; iki ruhu, iki başkenti ve ortak bir kaderi buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da, 'Afişimize baktığımızda bizleri ilk karşılayan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vakur duruşudur. Bu duruş, aslında bugün neden burada olduğumuzun en güçlü cevabıdır. Atatürk için Bursa, kurtuluşun manevi ruhunu temsil ederken; Ankara, bu ruhun sarsılmaz iradesidir. Bizler bugün, bu iki büyük değeri aynı çatı altında buluşturmanın anlamını ve sorumluluğunu taşıyoruz. Bursa ile Ankara arasındaki bağ, düşündüğümüzden çok daha derindir. Bursa işgal edildiğinde, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne örtülen o kara örtü, bu iki şehrin kaderde ve kıvançta nasıl tek yürek olduğunun en somut nişanesidir. O kara örtü nasıl ki milletimizin azmiyle kaldırıldıysa, bizler de bugün o bağı kültürel bir şölene, bir vefa yolculuğuna dönüştürüyoruz. Bizler, Tanpınar'ın Bursa'sı sergimizle fotoğrafların diliyle konuşmaya, Tanpınar'ın üslubuyla hissetmeye geldik. Amacımız; Cumhuriyet'in modern değerlerini, kadim medeniyet mirasımızla harmanlayarak geleceğe taşımaktır' diye konuştu.

'BU ANLAMLI YOLCULUKTA SİZLERLE BİRLİKTE OLMAK BÜYÜK BİR ONURDUR'

Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Dr. Süleyman Basa ise yaptığı konuşmada, 'Bursa; Osmanlı'nın doğuşunu, köklerimizi ve estetik medeniyet anlayışını temsil eder. Sessizliğiyle konuşan bir tarihtir. Camilerinde, türbelerinde ve asırlık çınarlarında geçmişin zarafetini saklar. Ankara ise Atatürk'ün emaneti olarak Cumhuriyet'in kalbi, modern Türkiye'nin aklı ve iradesidir. Yapısıyla geleceğe yön verir, devlet aklının ve millet iradesinin merkezidir. Tanpınar'ın bakışıyla bu iki şehir aslında bir bütünün iki parçasıdır: Biri köklerimizi hatırlatır, diğeri ufkumuzu çizer. Bizler, bu iki başkent arasında kurulan köprüde yürüyen bir medeniyetin taşıyıcılarıyız. Bu vesileyle, Bursa'nın fethinin 700. yılını ve Tanpınar'ın 125. doğum yılını andığımız bu anlamlı yolculukta sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir onurdur' açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından program, 'Anadolu'da 700. Yıl Sahne Gösterimi' ile devam etti. Bursa'nın fethinin 700. yılına özel olarak hazırlanan gösteride, kuruluşundan günümüze uzanan tarihsel süreç sanatın diliyle sahneye taşındı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan performans, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Gösterimin ardından 'Tanpınar'ın Bursa'sı' fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinden ilham alınarak hazırlanan sergi, Bursa'nın kültürel ve estetik mirasını fotoğraflar aracılığıyla yansıttı. Davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alırken, sanatçıların yorumlarıyla Bursa'nın geçmişine farklı bir perspektiften tanıklık etti.

Programın son bölümünde ise programa katkı sunan protokol üyelerine ve emeği geçen isimlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin iletildiği bu bölümde, iki başkent arasındaki dostluk ile iş birliği vurgusu bir kez daha gözler önüne serildi.