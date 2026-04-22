Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkisini gösteren yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için mazgal temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahadaki bakım ve temizlik faaliyetleriyle de kentin günlük yaşamını doğrudan etkileyen noktalarda çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Özellikle yağışlı havalarda su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen mazgal temizlikleri, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kentin birçok noktasında eş zamanlı devam ediyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ekipleri tarafından, İzmit, Derince, Kartepe ve Karamürsel başta olmak üzere farklı ilçelerde sürdürülen çalışmalarda tıkanan mazgallar açılarak suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ilçelerdeki mahallelerde yoğun bir temizlik çalışması yürütülüyor.

SU BİRİKİNTİLERİNE GEÇİT YOK

Yağış sonrası oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskine karşı önlem alan ekipler, mazgallarda biriken çamur, yaprak ve atıkları temizleyerek hatların açık kalmasını sağlıyor. Ekipler aynı zamanda köprü altlarında biriken suya da anında müdahalede bulunuyor. Büyükşehir ekipleri yağışların ardından kritik noktalarda hızlı aksiyon alarak, ulaşımın aksamaması için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürecek.