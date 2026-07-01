Kocaeli'de Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde yaz coşkusu yaşanıyor. Çocuk Kulüpleri Yaz Okulları'nda eğitim alan minik öğrenciler, 'Yaza Merhaba' etkinliklerinde eğlendi.

KOCAELİ (İGFA) - 'Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz' anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi'nin çocuk kulüplerinde, eğitim yaz aylarında da devam ediyor. Uzun bir eğitim-öğretim döneminin ardından tatile kavuşan öğrenciler, bu kez de yaz okullarında hem eğlenmenin, hem de öğrenmenin keyfine varıyor.

Çayırova'da 8 noktada bulunan ve 9 mahallenin tamamına hizmet veren Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde yaz okulunda eğitim alan öğrencilerin neşesi gözlerinden okunuyor.

Pazartesi günü başlayan yaz okulu eğitimleri kapsamında öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli bir yaz eğitimi görüyor.

Bu bağlamda bugün Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Türkan Göktürk Çocuk Kulübü ile Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Çocuk Kulübü'nde eğitim alan öğrenciler, 'Yaza Merhaba' etkinliğinde eğlendi. Hazırlanan konseptle yaz keyfi yaşayan miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Yaz coşkusu Çocuk Kulüpleri'mizde tüm neşesiyle devam ediyor' denildi.