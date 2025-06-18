Bursa Nilüfer Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’nda Nilüfer Salgın Dirençlilik Eylem Planı’nı tanıttı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi standında da sağlık ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalar tanıtıldı.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın 2025 Yılı İş Toplantısı ve Teknik Konferansı’nda dikkatleri üzerine çekti. “Dirençli Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler” temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliklerde Nilüfer Belediyesi, yerli ve yabancı belediye başkanları, bilim insanları ve uzmanlarla yaptığı çalışmaları paylaştı.

Nilüfer Belediyesi’nin standında sağlık ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Stantta, belediyenin yürüttüğü projelerle ilgili detaylı broşür ve kitapçıklar yer alırken, görevli personel de ziyaretçilerin sorularını yanıtladı.

NİLÜFER SALGIN DİRENÇLİLİK EYLEM PLANI

Konferansın “Dirençlilik” başlıklı oturumunda ise Nilüfer Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü Mehmet Can Yılmaz, “Nilüfer Salgın Dirençlilik Eylem Planı” hakkında bir sunum yaptı. Yılmaz, gelecek için dirençli şehirler inşa etme çabalarını belirterek, İngilizce karşılığı “P” ile başlayan altı tema olan “katılım”, “insanlar”, “gezegen”, “refah”, “barış” ve “hazır olma” konularındaki çalışmalara değindi.