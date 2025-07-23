Bursa'da Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerine hareketli yaşamın faydalarını anlatan Romatem Spor Hekimi Doç. Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen, kuvvet ve denge egzersizleri konusunda uygulamalı ve pratik bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde Romatem’in de desteği ile sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemi konulu seminer düzenlendi. Huzurevi sakinleri Romatem Spor Hekimi Doç. Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen’in sunumuna yoğun ilgi gösterdi.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivitenin faydalarını anlatan Çelen, uygulamaların romatizmal hastalıklar, genel kas ve iskelet sistemi sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini aktardı. Hareketli yaşamın boş oturmaktan her zaman daha iyi olduğunu söyleyen Çelen, “Eğilmek, kalkmak, merdiven çıkmak iyidir. Gün içinde hareketli olmalıyız. Özellikle yemek yedikten sonra yürüyüş yapmak çok faydalı” diye konuştu.

Kuvvet ve denge egzersizlerinin faydalarını da anlatan Çelen, “65 yaş üstü bireyler günde 20-30 dakika aerobik egzersiz yapmalı. Havuza girebilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz ya da bisiklete binebilirsiniz. Vücut ağırlığınızdan faydalanabilirsiniz. Halk oyunları da çok güzel egzersizdir” dedi. Sunumunun ardından Çelen, herkesin yapabileceği egzersiz uygulamaları ve pratik önerileri paylaştı.