Nilüfer’de Kayapa ve Maksempınar bölgeleri arasındaki makilik alanda çıkan orman yangını, ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Nilüfer Belediyesi de su tankerleri ile destek verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer’de Kayapa ve Maksempınar bölgelerinin arasındaki 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüme tehlikesi gösterdi. Kayapa ve Maksempınar mahalleleri arasında bulunan taş ocakları mevkiinde başlayan yangına karşı derhal harekete geçen ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun bir mücadele verdi.

Yangına müdahale için Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden ekipler anında harekete geçti. Söndürme çalışmalarında ekipler karadan müdahale ederken, yangına havadan da helikopterle müdahale edildi. Nilüfer Belediyesi de su tankeri ile yangının söndürülme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerinin kararlı müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangının kontrol altına alınmasıyla bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Berna Hacer Bilici de bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti ve bilgi aldı.