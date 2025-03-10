Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların dijital erişim ihtiyaçlarını karşılamak ve kamusal alanlarda internet erişimini yaygınlaştırmak amacıyla belli noktalarda Wi-Fi hizmeti veriyor. İnternet erişimi kolaylaşan vatandaşlar da ücretsiz sunulan bu hizmetten oldukça memnun.BURSA (İGFA) - Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çocuk ve gençlerin eğitime erişimini desteklemek ve internet hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçiren Nilüfer Belediyesi, fiber altyapısı bulunmayan 16 kırsal mahallede internet altyapısı oluşturdu.

Böylece bölge halkına sınırsız ve ücretsiz internet olanağı sunuldu. Kablosuz internet istasyonlarının ilk uygulaması Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Ardından Karacaoba, Yaylacık, Büyükbalıklı, Güngören, Gökçe, Çaylı, Badırga, Fadıllı, Unçukuru, Dağyenice, Ayvaköy, Tahtalı, Çatalağıl, Maksempınar, Doğanköy, Yolçatı ve Gölyazı mahallelerine ücretsiz internet hizmeti verildi. Gölyazı Kilisesi avlusuna gelen vatandaşlar da yine ücretsiz olarak internet hizmetinden yararlanabiliyor.

Proje kapsamında, yerleşim merkezlerine yakın alanlara yerleştirilen Wi-Fi antenleri sayesinde köy meydanları ve 150 metre çapındaki tüm konutlarda kablosuz olarak sınırsız internet erişimi sağlanıyor.

ÜÇ FİDAN VE GÖRÜKLE GENÇLİK PARKI’NDA ÜCRETSİZ LOGLAMALI İNTERNET HİZMETİ

Nilüfer Belediyesi, ayrıca Üç Fidan Parkı ve Görükle Gençlik Parkı'nda ücretsiz loglamalı internet hizmetini kullanıma sundu.

Şubat ayı itibariyle de Görükle Gençlik Parkı'nın 470 metrelik yürüyüş yolunun tamamına ve Üç Fidan Parkı'na ücretsiz internet hizmeti sağlandı.

Ayrıca bu yıl içinde 29 Ekim Mahallesi Ayvalı Dere Parkı, Ataevler Mahallesi 4 Mevsim Yılmaz Akkılıç Parkı, 23 Nisan Mahallesi 23 Nisan Parkı, Ataevler Mahallesi Ateş Çiçeği Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Mine Parkı, Üçevler Mahallesi Menekşe Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesi Zümrüt Parkı’nda da uygulamanın hayat geçirilmesi planlanıyor.

KÜTÜPHANELERDE ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Nilüfer Belediyesi kütüphanelerde de ücretsiz internet hizmeti sunuyor. Bu kapsamda Görükle Koza Kütüphanesi, Görükle Gençlik Evi, Akkılıç Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Nazım Hikmet Şiir Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi'nde bu hizmet veriliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yeni uygulamaları, hem öğrenciler hem de kamusal alanları ziyaret eden vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Nilüfer Belediyesi, parklar, meydanlar ve kırsal alanlarda dijital erişimi artırmayı ve vatandaşlara daha geniş bir internet kapsama alanı sağlamayı hedefliyor.

NASIL BAĞLANILIR?

Vatandaşlar, akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarlarından Nilüfer Belediyesi kablosuz ağını seçerek internet erişiminden yararlanabiliyor. Güvenli bağlantı için loglama sistemine kayıt yapılması gerekiyor. Kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen doğrulama kodu ile sisteme giriş yaparak internet erişimini aktif hale getirebilir.