Bursa Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul üreticilerine yönelik denetimlerini artırdı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de katıldığı denetimlerde, hijyen ve gramaj kurallarına uymayan işletmelere gerekli işlemler yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı.

Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve unlu mamullerin üretiminin arttığı bu dönemde, fırın ve pastaneler mercek altına alındı.

Sahadaki denetimlere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

HİJYEN VE GRAMAJ KONTROLLERİ YAPILDI

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler; ruhsat durumu, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ile genel hijyen standartları açısından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

Ekipler, imalathane bölümleri ve depolama alanlarının temizliğini kontrol ederken, çalışanların kılık kıyafetleri ile giyinme odalarının hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi.

Halk sağlığının yanı sıra tüketici haklarını da gözeten ekipler, ürünlerin gramajlarını ve fiyat etiketlerini tek tek inceledi.

Ayrıca işletmelerin ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanları dışında satış yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak gerekli yasal işlemler uygulandı.

'DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK'

Sahadaki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüferlilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak istediklerini belirtti.

Ramazan ayında unlu mamul tüketiminin arttığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi: 'Vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayında bunları sıklaştırdık; daha fazla denetim yapıyoruz. Çünkü bu ayda daha fazla ekmek ve pide tüketimi oluyor. Bu yüzden Ramazan ayı boyunca bu denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hem üretim hem de fiyat ve gramaj koşullarını kontrol ederek, Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışıyoruz.'