Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nin üçüncü oturumu SGM'de gerçekleştirildi. Atölyede öğrenciler bilim çocuk dergilerindeki uygulamaları inceleyerek deneyler yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilime olan ilgisini artırmak ve keşfetme duygularını güçlendirmek amacıyla düzenlediği atölyelerle öğrencileri uygulamalı eğitimlerle buluşturmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Genç Düşünürler Bilim Atölyesi'nde öğrenciler, uzman eğitmen eşliğinde bilimsel çalışmalara katıldı. Bilim çocuk dergilerindeki içerikleri inceleyen çocuklar, uygulamalı deneylerle bilimi yakından tanıdı.

DRONE TANITIMI İLGİ GÖRDÜ

Atölye programına Sakarya Üniversitesi Yedi Hilal Öğrenci Topluluğu üyeleri de eşlik etti. Topluluk üyeleri tarafından tasarlanan drone öğrencilerle buluşturulurken, çocuklar teknolojiye dair merak ettikleri sorulara yanıt buldu. Tek seanslık olarak gerçekleştirilen atölyelere her ay yeni öğrenci gruplarının katılacağı belirtildi.