Bursa Nilüfer Mahalle Komiteleri’nde 25 Kasım’da başlayan seçim süreci tamamlandı. “Nilüfer Her Yerde” uygulaması üzerinden, Türkiye’de ilk defa dijital ortamda gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları 24 Aralık’ta açıklandı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Kent Konseyi bünyesinde yürütülen ve 25 Kasım’dan bu yana devam eden Mahalle Komiteleri seçim süreci 22 Aralık’ta oy kullanma süresinin bitmesiyle tamamlandı. 25 Kasım tarihinde adaylık başvurularının başladığı seçim sürecinde vatandaşlar, 15 – 22 Aralık tarihleri arasında oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Seçimin kazananları 24 Aralık tarihinde “Nilüfer Her Yerde” uygulaması üzerinden duyuruldu.

“Pusulamız Dijital Katılım” sloganıyla yürütülen seçim sürecinde, hem adaylık başvuruları hem de oy kullanma işlemleri “Nilüfer Her Yerde” mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirildi. 64 mahalleden toplam 1006 kişinin aday olduğu seçimlerde, 7 bin 713 Nilüferli oy kullanıldı. Seçimlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise kadın aday başvurusu oldu. 425 kadın, mahalle komitelerinde görev almak için aday oldu. Seçim sonuçlarına göre 770 kişi mahalle komitelerinde temsil edilmeye hak kazanırken, bunların 327’si kadın, 78’i genç ve 28’i engelli bireylerden oluştu.

Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Nilüfer’i ortak akılla yönetme taahhüdümüz vardı. Bu nedenle güçlendirilmiş Mahalle Komiteleri’ne önem veriyoruz. Seçime aday olarak katılanlara ve oy kullananlara teşekkür ediyoruz. Mahalle Komiteleri’nden gelen talepleri dinleyeceğiz ve onların onay vermediği hiçbir projeyi, ilgili mahalleye yapmayacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk dijital seçimini başarıyla tamamladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, dijital demokrasiyi Nilüfer’de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Dijital katılımı Mahalle Komiteleri seçimlerinin ötesine taşımak istiyoruz. Halkın görüşlerinin daha çok yansıdığı bir Nilüfer yaratmak istiyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı ‘Nilüfer Her Yerde’ mobil uygulamasını telefonlarına indirip, kullanmaya davet ediyorum” diye konuştu.