Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Orman Haftası kapsamında çocuklarla birlikte Kızılcıklı Mahallesi’nde fidan dikti. 9 okuldan 253 öğrenciyle düzenlenen etkinlikte, 4 bin 400 metrekarelik alan ağaçlandırıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Kızılcıklı Mahallesi Yörekent Sokak’ta 4 bin 400 metrekarelik alanı ağaçlandırdı. Orman Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, Kızılcıklı Mahalle Muhtarı Ülkü Celep, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ile birlikte Nilüfer’deki 9 okuldan 253 öğrenci katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de alanda gruplar halinde ayrılan çocuklarla birlikte, çınar fidanlarını toprakla buluşturdu.

Ardından Başkan Şadi Özdemir, çocuklarla fidanlara can suyunu verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüferliler’in nefes alabileceği alanların sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getirerek, “Çocuklarımızın toprakla buluşturduğu her fidan şehrimizin geleceği için bir umut. Bu etkinlikle birlikte onlar da doğayı koruma sorumluluğunu daha iyi öğreniyorlar. Umarız ki çocuklarımız kendi elleri ile diktikleri fidanlar büyüdüğünde, gelip gölgelerinde oturacaklar” diye konuştu.