Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Zabıta ekipleri, çevrenin korunması amacıyla sürdürdükleri denetimlerde Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde usulsüz foseptik atık deşarjını tespit etti.

MANİSA (İGFA) - Rutin devriye faaliyeti sırasında bir tarım arazisine foseptik atığı boşaltıldığını belirleyen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda atığın bölgede faaliyet gösteren bir tavukçuluk işletmesinden kaynaklandığı değerlendirildi. Durum, Jandarma ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirildi.

Atığın kaynağının kesin olarak belirlenmesi amacıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine ait kepçe ve vidanjör sevk edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu işletmenin foseptik atığını usulsüz şekilde vatandaşa ait tarım arazisine deşarj ettiği tespit edildi. Hazırlanan tutanak ve elde edilen bulgular, yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çevre ve halk sağlığını tehdit eden her türlü usulsüz uygulamaya karşı denetimlerini sürdüreceğini, doğal kaynakların ve tarım alanlarının korunması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti.