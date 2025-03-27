Konya'da Selçuklu Belediyesi’nin tarımsal üretime sağladığı desteklerden bir tanesi olan “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” uygulaması bu yıl da çiftçilere kolaylık sağlıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan uygulama bu yıl da üreticilerden yoğun talep görüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından dış mahallelerde vatandaşların üretim ve istihdam yönünden desteklenmesi ve bu doğrultuda kalkınmanın arttırılması amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” Mart ayı itibariyle çiftçiler tarafından kullanıma başlandı.



Kamyon üzeri gübre dağıtım makinesi traktör arkası kullanılan ekipmanlara göre hem daha güvenli hem de kapasite olarak daha avantajlı kullanım sağlıyor. Uygulama, kullanılmayan gübreleri tarım arazileriyle buluştururken toprakların organik madde içeriğini artırmak suretiyle kimyevi gübre kullanımı azaltılıyor.

Selçuklu Belediyesi olarak “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” hizmetini çiftçilerin kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, tarımsal üretimin ülke geleceğe emin adımlarla yürümesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bu noktada üreticilerimizin desteklenmesi adına elimizden gelen her türlü katkıyı sunuyoruz" dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla dış mahallelerimizde hayvancılık ve tarımsal üretimlerin, ürün çeşitliliğinin ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünlerin geliştirilmesiyle ilgili önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Pekyatırmacı, "Geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” bu yıl da çiftçilerimizin üretimlerinde kolaylık sağlıyor. Önemli oranda ilgi gören uygulamamızda geçen yıl 25 çiftçimiz toplam 346 kamyon gübresini tarlasına dağıttı bu yıl da Mart ayında talep almaya başlayan aracımızla şu ana kadar 4 çiftçimiz 76 kamyon gübreyi tarlasıyla buluşturdu. “Kamyon Üzeri Gübre Dağıtım Makinesi” ile çiftçilerimizi organik gübre kullanımına teşvik ederek gübre uygulamasını kolaylıkla yapmalarına yardımcı oluyoruz. 17 m³ kapasiteli olan araç hava şartlarına bağlı olmakla beraber çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu dönemler olan Şubat-Nisan ve Temmuz-Kasım aylarında belediyemiz tarafından kiralama usulüyle hizmet veriyor. Çiftçilerimizin üretimine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz üreten Türkiye’nin vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Çiftçilerimizin ürünlerinin hem şehrimize hem ülkemize bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.