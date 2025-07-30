Bursa'da Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yolçatı Mahallesi’nde imara aykırı olduğunu tespit ettiği bin 400 metrekarelik iş yerini kısmi şekilde yıktı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, planlı kentleşme konusundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kent estetiğini koruyup, güvenliği tehdit eden yapılarla mücadele eden Nilüfer Belediyesi, tarım alanları üzerindeki ruhsatsız yapılara göz açtırmıyor.

Bu konudaki denetimlerini aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi ekipleri, Yolçatı Mahallesi’nde bin 400 metrekarelik kaçak bir iş yeri tespit etti.

Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yapının yıkım işlemine geçildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım işlemlerinde ruhsata aykırı yapı, iş makinesi yardımı ile kısmen yıkıldı. Kalan kısmı için ise iş yeri sahibine 3 gün içerisinde kaldırılması yönünde tutanak tutuldu.