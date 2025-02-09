Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında, Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Köyceğiz Belediyesi ile karşı karşıya geldi.BURSA (İGFA) - Muğla Köyceğiz Spor Salonu’nda oynanan müsabaka çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. İlk yarısı 13-13 berabere tamamlanan karşılaşmada, Nilüfer Belediyespor ikinci yarıda üstün bir performans sergiledi. İkinci devrede rakibine 15-17’lik üstünlük sağlayan Bursa ekibi, maçı 28-30 kazanmayı başardı.

Bu galibiyetle birlikte ligde puanını 28’e çıkaran Nilüfer Belediyespor, 2’nci sıradaki yerini koruyarak ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Nilüfer Belediyespor, ligin 17’nci haftasında 15 Şubat’ta kendi sahasında Spor Toto’yu misafir edecek.