Teknoloji ve inovasyon alanında öncü adımlar atan Nilüfer Belediyesi, Türkiye’de Yapay Zeka Bürosu’nu kuran ilk ilçe belediyesi oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, büronun hem hizmetleri daha verimli hale getireceğini hem de Nilüfer’i akıllı şehirler arasında öne çıkaracağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, dijitalleşme ve akıllı belediyecilik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi Planlama ve Kalkınma Ajansı Danışma Kurulu mentörlüğünde geliştirilen Yapay Zeka Bürosu; Nilüfer Belediye Meclisi Kararı ve Başkan Şadi Özdemir’in onayıyla kuruldu. Büro, Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Yapay Zeka Bürosu, kamuda dijital kapasitenin geliştirilmesini ve yapa zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştıracak. Vatandaşlara daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla kurulan büro; kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, belediye faaliyetlerinin etkin ve verimli hale getirilmesi, veri madenciliği ve yapay zeka konusunda farkındalık oluşturulması konularında da çalışmalar yapacak.

Yapay Zeka Bürosu aynı zamanda belediyenin farklı birimlerinde kullanılabilecek akıllı sistemler geliştirerek, şehir yönetiminde dijital dönüşümü de hızlandıracak. Öncelikle vatandaş taleplerinin analizi, sorun analizleri, süreç verimliliği, ölçme-değerlendirme ve kent planlaması gibi alanlarda yapay zeka destekli çözümler üretecek olan büro, belediye çalışanlarına yönelik eğitimler de düzenleyecek. Ayrıca kentsel planlama, çevre, altyapı ve sosyal destek analizleri gibi konularda da Yapay Zeka Bürosu’ndan faydalanılacak.

HİZMETLERDE VERİMLİLİK ARTACAK

Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yapay Zeka Bürosu’nun kurulmasının bu noktada önemli bir adım olduğunu söyledi. Yapay Zeka Bürosu kurarak Türkiye’deki ilçe belediyeleri arasında bir ilke imza attıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Böylece hem belediye hizmetlerimiz daha verimli hale gelecek hem de Nilüfer, akıllı şehirler arasında öne çıkacaktır. Önümüzdeki süreçte yapay zeka uygulamaları ile hizmet hızımızı ve verimliliğimizi artırarak sağladığımız tasarruf ve verimlilik artışını gösteren raporları kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Yapay Zeka Bürosu’nun çalışmaları ile birlikte vatandaş taleplerinin daha hızlı karşılanacağını ve kaynakların daha etkin kullanılacağını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak chatbotlar, otomatik talep yönlendirme sistemleri ve veri analizi araçları gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçireceğiz. Bu uygulamalar, müdürlüklerin hedeflerine göre özelleştirilerek, iş akış süreçlerini de iyileştirecek” diye konuştu.