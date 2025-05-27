Bursa'nın Mudanya ilçesinde ilk kez düzenlenecek Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali, 31 Mayıs-1 Haziran’da zeytin kültürünü sanat, müzik ve coşkuyla buluşturacak. Festivalin kapanışı Kerem Görsev caz konseriyle olacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, zeytincilik kültürünü yaşatmak için bu yıl ilk kez Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali’ni düzenliyor.

31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Tirilye’nin tarihi sokaklarında gerçekleşecek festival, zeytin çiçeğinin bereketini kutlayacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, zeytin çiçeğinin üreticinin emeğini ve doğanın cömertliğini simgelediğini belirterek, "Bu festivalle bir yaşam biçimini geleceğe taşıyoruz. Herkesi Tirilye’ye bekliyoruz” dedi.

“Zeytinin Evine Bekliyoruz” sloganıyla 31 Mayıs’ta saat 12.00’de kortej yürüyüşüyle başlayacak festival, yerel üretici stantlarında zeytin, zeytinyağı ve yöresel ürünlerin satışıyla renkleneceğini belirten Başkan Dalgıç, "Çocuk ve yetişkinler için zeytin çiçeği boyama, sabun, seramik ve uçurtma atölyeleri, tiyatro, halk oyunları ve uçurtma şenliği düzenlenecek. Zeytin Rotası yürüyüşünü tamamlayanlara zeytin fidesi hediye edilecek. Söyleşilerde uzmanlar, sürdürülebilir zeytin üretimini tartışacak. Festivalin akşamları müzikle canlanacak. İlk gün yerel sanatçıların konserleriyle başlayacak etkinlik, 1 Haziran’da caz sanatçısı Kerem Görsev’in performansıyla sona erecek" diye konuştu.

TİRİLYE'YE ÜCRETSİZ RİNG

Bu arada Mudanya Belediyesi, festival alanına ulaşımı kolaylaştırmak için Mudanya merkezden Tirilye’ye ücretsiz ring seferleri sağlayacağını duyurdu. Eski iş merkezi önünden hareket edecek servisin iki gün boyunca Mudanya ile Tirilye arasında ring yapacağı belirtildi.