İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa’nın Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi’de devam eden orman yangınının yerleşim bölgelerine ulaştığını duyurdu. Türkoğlu, yangınla mücadele eden ekiplere ve çiftçilere teşekkür ederken, daha fazla su, yardım, organizasyon ve koordinasyon çağrısı yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki durumun felaket boyutlarına ulaştığını belirterek, Bursa tam anlamıyla felaketi yaşadığını laudett, "Karahıdır Mahallesi’nde manzara gerçekten korkunç" diyen Milletvekili Türkoğlu, "Ormanlarımız yerleşim bölgelerine kadar gelen yangınla yanıyor. Canı pahasına mücadele eden ekiplere ve traktörlerini, arazözlerini getiren çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Ancak daha çok su, daha çok yardım, daha çok organizasyon ve koordinasyon lazım. Maalesef Bursa’mızın ciğerleri yanıyor” ifadeleriyle acil destek talebinde bulundu.

Türkoğlu’nun çağrısı, yangınla mücadelede daha etkili bir müdahale için organizasyon ve koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu arada bölgedeki çiftçiler, traktörleriyle ekiplere destek verirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürdürülüyor.