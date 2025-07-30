Bursa'nın Kestel ilçesinde 27 Temmuz’da Ağlaşan Köyü’nde çıkan orman yangını iki günde kontrol altına alındı. 3 vatandaşın hayatını kaybettiği,1’inin yaralı olduğu yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi, 27 Temmuz 2025 saat 17:40’ta Ağlaşan Köyü Muhtarı’nın ihbarıyla başlayan orman yangınına hızlı ve etkili bir yanıt verdi.

İhbarın ardından 27 dakika içinde 120 personel ve iş makineleriyle olay yerine ulaşan ekipler, Belediye Başkanı Ferhat Erol’un sahada yönettiği kriz koordinasyonuyla yangının yerleşim alanlarına sıçramasını engelledi. İlk saatlerde açılan güvenlik kanalı ve Kriz Koordinasyon Birimi’nin köyleri harekete geçirmesiyle müdahale güçlendirildi.

TOPYEKÛN ÇABA

Yangına 4 helikopter, 3 uçak, 47 arazöz ve 120 su tankeriyle müdahale edildi. AFAD koordinasyonuyla Türkiye’nin çeşitli illerinden destek gelirken, Karayolları, DSİ, Orman Genel Müdürlüğü ve çevre belediyelerin tanker ve araçlarıyla yangının yayılması önlendi. Dronlar ve gece görüşlü kameralarla rüzgâr yönü, sıcaklık takibi yapıldı; kundaklama riskine karşı izleme sağlandı.

Ne yazık ki, yangına müdahale sırasında Bolu’dan gelen bir tanker şoförü ve iki Kestelli vatandaş trafik kazasında hayatını kaybetti. Gemlik’ten gelen bir gönüllü traktörle yaralandı; tedavisi sürüyor. Kestel Belediyesi, devrilen traktörün bakımını üstlendi. Saha ekipleri ve gönüllüler için günde 350 kişilik yemek, su ve ayran desteği sağlandı; soğutma sürecinde 5 gün daha devam edecek.

Belediye Başkanı Ferhat Erol, “Yangında can kaybı bizi derinden üzdü. Hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralıya şifa diliyorum. Kestel halkı onları unutmayacak. Kaymakamımız, jandarma, emniyet, valimiz ve tüm ekiplerle koordineli çalıştık. Makine önemli, ama asıl güç insan. Her traktör, kazma ve su bidonu bir umuttu. Dayanışma için herkese teşekkür ederim” dedi.

Başkan Erol, doğanın korunması için her zaman hazır olduklarını vurguladı.