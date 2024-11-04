Bursa Keles'te AlpDer'in organizasyonuyla 'Cumhuriyet ve Kadın' temalı etkinlikte Doç. Dr. Mine Ersevinç'in sunumunun yanı sıra dernek gençlerinin zeybek oyunları ilgi gördü.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesinde kısa adı AlpDer olan Alpağut Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Cumhuriyet kutlaması Dağder Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ersevinç tarafından katılımcılara 'Cumhuriyet ve Kadın' temalı sunum büyük beğeni gördü.

Kutlamada AlpDer'in gençlerinin zeybek oyunları izleyenleri büyülerken, katılan misafirlere ise lokma dağıtımı yapıldı.

AlpDer Başkan Yardımcısı Recai Eyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılının kutlandığı 29 Ekim'e özel bir etkinlik düzenlemek istediklerini belirterek, "Başta değerli hocamız Doç Dr Mine Ersevinç'e ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Zeybek gösterileri için de üyelerimiz Sabri Barış Sevinç, Tarık Hikmet Bayram, Recep Eyi'ye de katkılarından ötürü dernek yönetimi olarak teşekkürü borç biliyoruz. Biz Alpağut Köyü olarak birlikte güçlüyüz" dedi.