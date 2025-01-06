CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa'nın Keles İlçesi Kozağacı Vadisi bölgesinde açılmak istenen kömür ocağına tepki göstererek, tarım alanlarını katledecek projeye karşı vatandaşların haklı mücadelelerinde yanlarında olacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te tarımın ve hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı bölgelerden biri Kozağacı'nda 2006 ve 2012 yıllarında iki kez "termik santral ve kömür ocağı" ihalesi yapılmış, bölge halkının eylemleri sonucu süreç durdurulmuştu. 18 Aralık 2024 tarihinde ise "Ruhsat ve işletme hakkının rödövans karşılığında devri" yöntemiyle ihale gerçekleşti.

"TARIM ALANLARINI KATLEDECEK"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş konuyla ilgili bir açıklama yaparak bölgenin geleceğinin bir kez daha tehlike altında olduğunu söyledi.

Açıklamasında verimli topraklarda kiraz ve ceviz bahçelerinin olduğunu, kömür ocağı açıldığı takdirde yöre halkının en önemli geçim kaynaklarından olan tarımsal üretimin ortadan kalkacağını vurgulayan Başkan Yeşiltaş, "2006 ve 2012'de aynı süreci denediler. Halkın yoğun tepkileri sonucu süreç durduruldu. Şimdi yine aynı proje gündeme geldi. Tarım alanlarını katledecek, su kaynaklarını tehdit eden, halkı geçim kaynağından yoksun bırakacak, havamızı zehirleyecek bu projeye karşıyız. En büyük sorumluluğumuz Bursa'mızda verimli topraklarımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere bırakmak. Bu yüzden bir an önce bu yanlıştan dönülmeli ve ihale iptal edilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Örgütü olarak geçmişte Kozağacı'nda nasıl direndiysek, Kirazlıyayla'da nasıl mücadele ettiysek, çevremizin, doğamızın, tarım alanlarının katledilmek istenmesine karşı şimdi de halkımızın yanında olacağız." diye konuştu.