Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te tadı ile damaklarda iz bırakan, coğrafi işaret tescilli Keles Kirazı hasat edilmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Keles Kirazı; iriliği, lezzeti ve sertliği gib​i özellikleri ile iç piyasada ve ihracatta talep görüyor.

İlk hasat için Keles'te düzenlenen programa katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar üreticilerle bir araya geldi.

Kiraz bahçelerini ziyaret eden İl Müdürü Acar, kirazın anavatanının Anadolu toprakları olduğunu, Dünyada en fazla kiraz üreten ülkenin ise Türkiye olduğunu hatırlattı.

Yurtdışı pazarında söz sahibi olmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken İl Müdürü, kiraz üretim miktarı ve kalitesini artırarak dünya piyasasında ilk sıraya çıkmanın hedeflenmesinin gerektiğine vurgu yaptı. Acar, kiraz üretiminde Türkiye'deki sayılı illerden biri olan Bursa'da üretim sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Kirazın ilk hasat etkinliğine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile birlikte Keles Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ve üreticiler katıldı.