Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmalarda 818 şüphelinin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin finansal kaynakları da kapsayacak şekilde sürdürüleceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen mali soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin yalnızca sahadaki unsurlarla sınırlı kalmadığını, örgütlerin finansal kaynaklarının da hedef alındığını belirtti.

Bakan Gürlek, 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelge doğrultusunda önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, milletimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, bu yapıları ayakta tutan finansal kaynaklarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz.



22 Haziran 2026: https://t.co/IdfspWa8Aa — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 17, 2026

818 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konuldu. Gürlek, suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle gizleme veya aklama girişimlerinin mali soruşturmalarla takip edildiğini kaydetti.

Bakan Gürlek, paylaşımında 'Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz' mesajını yinelerken, çocukları ve gençleri suç ağlarına çekmeye, esnaf ve vatandaşları tehdit etmeye veya suç gelirleriyle güç kazanmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.