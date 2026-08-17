Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede sokaklardaki etkinliği artırmak amacıyla Narkotimlerin göreve başladığını duyurdu. Ekipler, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yoğun bölgelerde saha çalışmalarına odaklanacak.

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelede sokak düzeyindeki çalışmaların güçlendirildiği bildirildi. Bu kapsamda Narkotimler Edirne'de görev yapmaya başladı.

Narkotimlerin; uyuşturucu madde satan ve dağıtan kişilerin tespit edilmesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bölgelerde devriye ve saha faaliyetleri gerçekleştirmesi planlanıyor. Ekipler ayrıca vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirecek ve narkotik birimlerine saha desteği sağlayacak.

Emniyet Müdürlüğü paylaşımında, uygulamayla uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi, özellikle çocuk ve gençlerin korunması ile Edirne'nin huzur ve güvenliğinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Açıklamada, 'Sahadayız, kararlıyız' mesajı verildi.

????️ NARKOTİMLERİMİZ EDİRNE'DE GÖREVE BAŞLADI ????



Uyuşturucuyla mücadelemizde sokaktaki etkinliğimizi daha da artırıyoruz.



Narkotimlerimiz; uyuşturucu madde satan ve dağıtan kişilerin tespit edilmesi, sokak satıcılarına yönelik çalışmaların yürütülmesi, uyuşturucu madde kullanımı: pic.twitter.com/ybjrxaokom — Edirne İl Emniyet Müdürlüğü (@EdirneEmniyet) August 17, 2026