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Devir teslim töreniyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev değişimi resmen gerçekleşmiş oldu.

Törende Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

2026 Yüksek Askerî Şûra kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevini Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Devir teslim törenine Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı.

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