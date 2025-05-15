Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bakan Murat Kurum’un Bursa ziyareti sonrası ilçeye kentsel dönüşüm, toplu konut ve sosyal yatırımlar için belediye bütçesinin yüzde 10’u kadar destek müjdesi getirdi. Düğün salonları, prestij caddeleri ve modern pazaryeri projeleri hayata geçecek.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyaretinde yapılan görüşmeler sonrası ilçeye önemli yatırım destekleri kazandırdı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı toplantılarda, kentsel dönüşüm, toplu konut ve altyapı projeleri ele alındı.

Görüşmeler sonucunda Karacabey Belediyesi bütçesinin yaklaşık %10’una denk gelen bir yatırım desteğinin ilçeye tahsis edildiğini duyuran Başkan Karabatı, "Bu destek, belediyenin doğrudan kullanımına bırakılarak, kırsal mahallelerin düğün salonları, prestij caddeleri ve modern bir pazaryeri gibi yerel ihtiyaçlara yönelik projelerde kullanılacak. Yatırımlar, devlet ve yerel yönetim iş birliğiyle hayata geçirilecek" dedi.

Başkan Karabatı, “Karacabey’in güçlü yarınları için Bakanımız Murat Kurum, Valimiz Erol Ayyıldız, İl Başkanımız Davut Gürkan ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Vizyoner projelerle ilçemizi geleceğe taşıyoruz” dedi. Gençler ve ailelerin sosyal yaşamını iyileştirecek projelere öncelik verileceğini belirten Karabatı, yatırımların ilçenin her bölgesine yayılacağını vurguladı.

Karacabey, bu destekle sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma yolunda önemli bir adım atıyor.