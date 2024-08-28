Bursa Karacabey’de hem merkez hem de kırsal bölgelerde bulunan okullarda temizlik, tadilat, bakım ve boyama çalışmaları Karacabey Belediyesi ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsal bölgelerde bulunan okullarda boyamadan çevre düzenlemesine, temizlikten gerekli tadilata birçok alanda çalışma yürütüyor.

Ekipler Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirmek için çalışmalarını titizlikle sürdürüyorlar. İlçede eğitim kalitesini artırmayı ve öğrencilere daha iyi bir öğrenim ortamı sunmayı amaçlayan çalışmaların merkez ve kırsal ayırt etmeden sürdüğünü söyleyen Belediye Başkanı Fatih Karabatı, önceki gün Seyran İlkokulu ile Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca okullarında çalışmaları denetledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, burada yaptığı ziyarette ekip sorumlularından çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Karabatı, ilk olarak Seyran İlkokulu'nda çalışmaları yerinde inceledi ve buradaki incelemeler sonrası ilçe genelinde süren çalışmalardan bahsetti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karacabey Belediyesi Anaokulu, TOKİ Şehit Yüzbaşı Erhan Kındır İlkokulu, Cahide Kırlıağaç Anaokulu, Şehit Özcan Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Karacabey Dayı Anadolu Lisesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulu'nda çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlandığını duyuran Karabatı, yaz tatili sürecinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ortasarıbey Mahallesi Sarıbey Serkan Argın İlkokulu okul bahçesinde parke taş çalışmalarının tamamlandığını da sözlerine ekledi. Hacı Ahmediye Onur İlkokulu’nda okul öncesi eğitim öğrencilerinin kullanması için yeni kum havuzu yapımının tamamlandığını, Şehit Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Ortaokulu’nda ise 900 metrekarelik alana gelen talep doğrultusunda asfalt çalışması yapıldığını ifade etti. Karabatı okullarda tadilat işlerinin yanı sıra temizlik ekiplerinin de yoğun mesai yaptıklarını belirterek, özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin TOKİ Erhan Kındır İlköğretim Okulu, Karacabey Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk İlköğretim Okulu, Karacabey Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ulviye Matlı Fen Lisesi, Sadık Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu, Karacabey Ortaokulu ve 14 Eylül Ortaokulu’nda temizlik işlemlerine destek verdiğini söyledi.

Karabatı, yapılan çalışmaların okulların hem dış cephesini hem de iç mekânlarını kapsadığını belirterek renkli ve estetik bir görünüm kazandırılmasının yanı sıra temizlik ve bakım işlemlerinin de titizlikle gerçekleştirildiğini, çalışmalar ile birlikte öğrencilerin daha modern ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanacağını söyledi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz hem merkez hem de kırsaldaki öğrencilerimizi okul döneminde temiz, hijyenik ve konfor alanı genişlemiş okullarla buluşturmak. Eğitim binalarımızın iç cephelerinde sınıflar ve koridorlarda iyileştirme; dış cephelerinde ise yenileme işlemleri, çevre düzenlemeleri, moloz kaldırma, parke taş döşeme ve asfalt döküm işlemleri halen devam etmekte. Okullarımızın genel görünümü ve işlevselliğini arttırmayı önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızı okullar açılana kadar tamamlayacağız. Bunun yanında elbette eğitim sürecinde de ihtiyaç dahilinde okullarımıza önceliğimiz ve hassasiyetimiz devam edecek. Okul binalarımızın standartlarını yükseltirken, öğrenci ve öğretmenlerimiz için daha konforlu bir eğitim alanı sağlamak her daim önceliğimiz olacak" diye konuştu.