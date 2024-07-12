Bursa'nın Karacabey ilçesinde yerel belediye sıfır atık hareketini bu kez parklarda konumlandırdığı basket potalarıyla eğlenceli hale getirdi. Karacabey Belediyesi, "Geleceğini Çöpe Atma, Basket At!" mesajını verdiği kampanyasını 7 farklı lokasyona yerleştirdiği basket potaları ile hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Sıfır atık projesi kapsamında Karacabey Belediyesi bu kez vatandaşların ilgisini basket potalarıyla çekiyor.

Özellikle gençlerin ilgi göstermesi beklenen bu çalışma ile geri dönüşüm bilincinin eğlenceli ve akılda kalıcı olması hedefleniyor.Çevreye daha duyarlı bireylerin geleceğe dair önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan Karabatı bu çalışma ile daha akılda kalıcı bir hareket başlattıklarını vurguladı.

GELECEĞİNİZİ ÇÖPE ATMAYIN, GERİ DÖNÜŞTÜRÜN VE BASKET ATIN

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı basket potalı geri dönüşüm hareketiyle ilgili özellikle gençlerin dikkatini bu konuya çekeceklerini düşünerek ‘Karacabey genelinde geri dönüşüm kutularını 7 farklı lokasyona konumlandırdık. Geri dönüşümü Karacabey belediyesi olarak önemsiyoruz ve proje kapsamında şehrimizin muhtelif yerlerine konumlandırdığımızbu atık kutuları ile geri dönüşüme önemli katkı sağlayacağız. Karacabey halkı uygulamamızı şimdiden çok sevdi ve benimsedi özellikle çocuklarımızı hem eğlendirip hem de temiz çevre bilincine teşvik ediyoruz. Siz de geleceğinizi çöpe atmayın, geri dönüştürün ve basket atın!’ şeklinde konuştu.

Uygulamanın zaman içerisinde şehrin farklı noktalarında da ilave atık kutuları ile destekleneceği belirtilirken vatandaşların geri dönüşüm hareketine katkı sağlanmasının önemi yinelendi.