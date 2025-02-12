Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer ile birlikte, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu'nu ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Başkan Yardımcısı A. Celal Gürer ile birlikte, ilçe ve bölge tarımının duayen isimlerinden biri olan, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu'nu ziyaret etti.

Karacabey Belediyesi’nin öncülüğünde geçtiğimiz günlerde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi hakkında bilgi alışverişi yapmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Karahasanoğlu, Başkan Karabatı’nın bu güzel oluşuma imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirere, her türlü katkı ve desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kooperatifin bölgedeki çiftçilerin ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaşmasına ve güçlü bir ekonomik zemin hazırlanmasına ciddi katkı sağlayacağını belirtti. Kooperatifin başta Karacabey salçası olmak üzere bölgeye özgü ürünlere coğrafi işaret almayı amaçladığını vurgulayan Karabatı, coğrafi işaretin, ürünün kaynağını ve kalitesini belgeleyerek tüketicilere güvenilir bir seçenek sunacağını söyledi.

“Ekilen ve üretilen her ürünü pazarlayabiliriz.” diyen Karabatı, bu sayede yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda markalaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

KARACABEY SEPETİ PROJESİ

Kooperatifin bir diğer önemli hedefinin ise ‘Karacabey Sepeti’ oluşturmak olduğunu belirten Başkan Karabatı, markalaşma yoluyla çiftçilerin ürünlerinin değerini artırmak ve satılabilirliğini kolaylaştırmak istediklerini belirtti. Ortaklaşa planlı üretim yaparak, çiftçilerin birlikte hareket etmelerini sağlayacaklarını ve bu işbirliği sayesinde üreticilerin ekonomik olarak güçleneceklerini ifade eden Başkan Karabatı, “Güçlü ekip çalışması, güçlü denetim ve güven üçgeninde ürün çeşitliliğini artıracağız.” dedi. Karabatı, bu hedeflerin hayata geçmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti.

Başkan Karabatı ayrıca, yerel işletmelerden alınan destekle yapılan bilimsel teknikler sayesinde toprak analizinin gerçekleştirileceğini söyledi. Karabatı, bu analizlerin, toprağın orgominarel değerlerini belirleyerek verimli ve sağlıklı tarım yapılmasına imkan tanıyacağını ifade etti.

Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu da, Belediye Başkanı Karabatı’yı bu önemli oluşuma öncülük etmesinden dolayı kutladı. Karahasanoğlu, böylesine güçlü bir kooperatif çalışmalarında başarılı olunabileceğini belirterek, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. “Açıkçası işiniz zor ama düşünce güzel. Böyle güçlü bir kooperatif çalışmasıyla başarılı olabilirsiniz. Şahsım ve kurumumla her türlü desteği vermeye hazırız. Arkanızda da dik dururuz.” diyen Karahasanoğlu, işbirliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.