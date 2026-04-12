İletişim Başkanlığı, yapay zekâ odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görüldü

ANKARA (İGFA) - Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu yıl yapay zekâ odaklı projeleri nedeniyle başarı belgesine layık görüldü.

Kamu kurumlarında dijital dönüşüm, yapay zekâ, veri yönetimi ve yenilikçi teknoloji uygulamalarının öne çıktığı zirvede, İletişim Başkanlığı'nın özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) yapay zekâ ile güçlendirilmesine yönelik çalışmaları dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi son dönemde İletişim Başaknlığı'nca yürütülen yapay zekâ temelli projelerin, kamu hizmetlerinde hız, verimlilik ve vatandaş odaklılık açısından önemli katkılar sunarken, söz konusu başarı belgesinin de bu dönüşüm vizyonunun bir yansıması olduğu ifade edildi.

Kamu Bilişim Zirvesi, kamuda teknoloji odaklı iyi uygulamaların görünür kılındığı önemli platformlardan biri olmayı sürdürdü.