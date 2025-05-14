Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, Mart ve Nisan aylarında bin 485’i yangın, bin 324’ü ise kurtarma olmak üzere toplam 2 bin 862 olaya müdahale etti.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiği itfaiye teşkilatı, vatandaşların huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa’da 31 istasyonda 694 personel, 144 araçla hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Mart ve Nisan aylarında da birçok olaya müdahale etti.

Ekipler, Mart ayında 865 yangın, 565 kurtarma ve 17 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 447 olaya müdahale etti. Ayrıca 13 bin 596 kişiye eğitim verilirken, olaylarla alakalı 232 itfaiye raporu hazırlandı ve 28 denetim gerçekleştirildi.

Nisan ayında ise 620 yangın, 759 kurtarma ve 36 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere bin 415 olaya müdahale eden ekipler, 3 bin 566 kişiye eğitim verdi. 206 itfaiye raporu hazırlanırken, 35 de denetim gerçekleştirildi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla yangın olaylarının artabileceğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları her türlü olumsuz duruma karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet etti. İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, itfaiye teşkilatının gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalıştığını, vatandaşları bilinçlendirmek adına eğitim vermeye devam ettiğini dile getirdi.