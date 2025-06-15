Bursa'da İnegöl Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Nöbetçi Kitaphanelerde sınava hazırlanan öğrencilere moral ikramlarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerin ikinci adresi haline gelen Nöbetçi Kitaphaneler, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın gençliğe yönelik vizyon projeleri arasında yer alıyor.

Dönem boyunca ikramlarıyla gençlere moral ve motivasyon sağlayan İnegöl Belediyesi, sınav öncesi öğrencilere helva ikramında bulunarak sınav stresini bir nebze de olsa azaltmayı hedefledi.

Kitaphaneleri ev ortamındaki gibi konforlu hale getiren İnegöl Belediyesi, sunduğu bilgisayarlı çalışma alanları, zengin kütüphane kaynakları ve sessiz dersliklerle öğrencilerin sınav sürecini kolaylaştırıyor.

Gençleri yalnız bırakmayan İnegöl Belediyesi, onların sadece sınavlara değil aynı zamanda hayata hazırlanabilmeleri için tüm imkanları seferber ediyor.

İnegöl Belediyesi, gençlerin başarısını hem İnegöl’ün, hem de ülkenin geleceği olarak görerek, bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdürüyor.