Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Akdeniz Anemisi Talasemi Önleme Konferansı’nda Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan hastalığın önüne geçmek için evlilik öncesi yapılacak tarama testlerinin önemine vurgu yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa'da Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen konferansta, halk arasında "Akdeniz Anemisi" olarak bilinen talaseminin önlenebilir bir genetik hastalık olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Duran Canatan, özellikle evlilik öncesi taşıyıcılık tarama testlerinin yaygınlaştırılmasının hastalığın önüne geçilmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Katılımcılara hastalığın genetik geçişi, belirtileri ve tedavi süreci hakkında kapsamlı bilgiler sunan Prof. Dr. Canatan, “Hastalığın erken tanısı, doğru yönlendirme ve zamanında tedavi hastalığın önlenebilmesi açısından ciddi ölçüde önem taşımaktadır. Asıl amacımız ise hasta bireyler doğmasını önlemektir. Bunu da evlilik öncesi yapılacak taşıyıcı tarama testlerini yaygınlaştırarak başarabiliriz” diye konuştu.