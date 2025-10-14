HOBA Projesi kapsamında gerçekleştirilen 'Yeşil Koltuk' isimli söyleşi programının İnegöl'deki ilk konuğu 'Yerel Yönetimin Spora Verdiği Destek' konusuyla İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin spora yönelik yatırımlarını anlatırken öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçtiğimiz eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği HOBA Projesi (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) kapsamında bu yıl özel bir söyleşi programları dizisi düzenleniyor. Yeşil Koltuk adıyla yapılan söyleşiler belirli aralıklarla farklı konu ve konuklarla eğitim ve öğrenci eksininde hayata geçirilecek.

Yeşil Koltuk programının İnegöl'deki ilk söyleşisi ise bugün Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. 'Yerel Yönetimin Spora Verdiği Destek' konusunun işlendiği söyleşinin konuğu ise İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban oldu.

İNEGÖL HOBA'DA EN BAŞTA YER ALIYOR

Moderatörlüğünü İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin'in yaptığı söyleşide Başkan Alper Taban ile birlikte İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut'ta yerini aldı. Naire Çikayeva Anadolu Lisesi, Turgutalp Anadolu Lisesi ve Altıeylül Ortaokulu öğrencilerinin hazır bulunduğu salonda programa ilişkin konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yunus Bulut, 'Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın gelişimini etkileyen tüm faktörleri düşünüyoruz. Pek çok proje yürütmekteyiz. Bu projeleri bir araya toplamak adına HOBA Projesini hayata geçirdik. Bu yerel bir proje. İl ve ilçelerde de bunun yansımalarını gözlemledik. İnegöl'ün bu manada gerçekten en başta yer aldığını söyleyebilirim. Ben Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bunun en büyük nişanesi de HOBA Otobüs Projesi. Bu bile başlı başına çocuklarımızın önemsendiğinin kanıtı' dedi.

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kısa bir açılış konuşmasıyla kendini tanıttı. Başkan Taban, 'Ben öğrencilerimizle iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm öğrencilerimizi kendi evladım gibi görüyorum. Bazen görevlerimiz gereği ailemizi, evimizi ihmal edebiliyoruz. Örneğin hafta sonu belki sizler bir gününüzü ailenizle geçirebiliyorken, biz birkaç saatimizi geçirmeye çalışıyoruz. Belki kendi evlatlarımızı bu noktada ihmal ediyoruz ama bir yandan da bütün şehrin çocukları da kendi evladımız gibi oldu. Bundan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü çocuklarımızı bu şehrin, bu ülkenin bir fırsatı olarak görüyoruz. Onlara ne kadar imkan versek azdır' diye konuştu.

BAŞKAN TABAN SORULARI YANITLADI

Konuşma sonrası Başkan Alper Taban'a hem Moderatör koltuğundaki Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hem de öğrenciler hareketli yaşam, spor ve yerel yönetimlerin spora yönelik katkı ve destekleri konularında sorular yönelttiler. Başkan Taban da sorulara tek tek cevap verdi.