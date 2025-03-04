Bursa İnegöl Belediyesi’nin talebi üzerine DSİ tarafından Kurşunlu Bölgesinde başlatılan; ıslah, temizlik ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi olası sel ve su baskınlarına karşı DSİ’ye Kurşunlu bölgesinde akarsu yataklarının ıslah, temizlik ve genişletme çalışması yapılması noktasında talepte bulunmuştu. Talebi dikkate alan DSİ yetkilileri, bölgede ihtiyacı tespit ederek gerekli çalışmaların yapılması için harekete geçti.

Belediye Başkanı Alper Taban, Hasanpaşa mevkiinde akarsu boyunca olası sel ve su baskınlarına karşı; ıslah, temizlik ve genişletme çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Bölgede ekipler akarsu yatağının genişletilmesi ve dere yatağının temizliği için hummalı bir çalışma yürütüyor.