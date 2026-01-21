Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin sosyal yardım çalışmalarını daha hızlı ve erişilebilir hale getirmek amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerinin tümünü içerisinde barındıran yeni web sitesi https://umuteli.org.tr hizmete sunuldu. İnegöl'de alan el ile veren el artık online yardım platformunda bir araya gelecek.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve alan el ile veren eli bir araya getiren Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği faaliyetlerinin online olarak yürütüleceği yeni web portalı hizmete sunuldu. İnegöl Belediyesi'nin dijital değişim ve dönüşüm çalışmaları kapsamında Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan online platform ile sosyal yardımlar artık tamamen dijital ortama taşımış durumda. Web sayfasının hem yardım almak isteyen hem de yardım etmek isteyenlere yönelik sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor.

İNEGÖL'DE DAYANIŞMANIN DİJİTAL ADRESİ

https://umuteli.org.tr, İnegöl Belediyesi tarafından yürütülen tüm sosyal yardımları tek bir çatı altında toplayan bir dijital platform olarak hayata geçirildi. Site, ihtiyaç sahiplerinin başvurularını online olarak yapmalarına, yardımseverlerin ise kolayca bağışta bulunmalarına imkân tanıyor. Platform ayrıca, yardımların şeffaf ve planlı bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor. Platformun öne çıkan hizmetleri arasında; Askıda Fatura, Askıda Et, Askıda Gıda, Askıda Eğitim, Askıda Medikal, Askıda Kırtasiye, Askıda Yardım, Gıda ve Giysi desteği gibi çeşitli kategorilerde online yardım başvurusu başta olmak üzere; zekat, fitre, sadaka, kurban ve ayni yardımlar gibi çeşitli bağış seçenekleri güvenli ödeme sistemleri üzerinden alınabiliyor. 65 yaş üstü veya yardıma ihtiyacı olan bireyler için ev temizliği ve hafif tamirat hizmetleri için başvurular, ısınma ve gıda desteği, eğitim ve kırtasiye desteği, ikiz/üçüz bebek desteği, sıcak yemek hizmeti, çölyak hastalarına özel yardımlar, asker aile ve medikal destek programları gibi başvurular online olarak yapılabiliyor.

'KULLANMADIKLARINIZ UMUT OLSUN'

Web sitesinde öne çıkan özelliklerden biri de 'Kullanmadıklarınız Umut Olsun' bölümü. İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım Merkezi, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyaların değerlendirilmesine aracılık ediyor. Vatandaşların evlerinde fazla olan eşyaları ücretsiz olarak alıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Ekipler, hijyen kurallarına ve sağlık önlemlerine uygun bir şekilde çalışarak, bağışlanan eşyaları titizlikle topluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kullanmadığınız eşyaları bağışlamak için web sitesi üzerinden online başvuru yapılabiliyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN ADRES

https://umuteli.org.tr yalnızca yardım başvuru platformu değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir online merkez olarak tasarlandı. Gönüllü olmak isteyenlere çağrı yapılıyor, yardım kampanyaları ve duyurular online olarak paylaşılıyor. Herkesin yardım elini uzatabileceği, ihtiyaç sahiplerinin ise kolayca ulaşabileceği bir sistem olarak hayata geçirilen portal sayesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar belediyeye gelmeden, birkaç tıkla başvuru yapabiliyor. Yardım yapmak isteyenler de zaman ve mekân sınırlaması olmadan katkı sağlayabiliyor.