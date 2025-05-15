Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mahalle buluşmaları kapsamında Yunus Emre Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek soru, görüş ve önerileri yerinde dinledi. Başkan Alper Taban Alanyurt bölgesinde yüzme havuzu projesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.BURSA (İGFA) - Yılın her döneminde farklı programlarla vatandaşlarla bir araya gelen İnegöl Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte mahalle buluşmalarına tekrar başladı. Yaz ayları boyunca her hafta farklı bir mahallede düzenlenen buluşmalar, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” sloganıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda buluşma Yunus Emre Mahallesi’nde, İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır Parkı’nda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban’ın yanı sıra başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve AK Parti yöneticileri de katıldı. Başkan Taban, vatandaşlardan gelen soruları dinleyerek, sorun ve taleplere yerinde yanıt verdi.

TALEPLER TEK TEK NOT ALINDI

Toplantıda gündeme gelen konuların arasında Başta Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Kurumu tarafından yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı yaşanan sıkıntılar olmak üzere ulaşım sorunları oldu. Farklı kurum ve kuruluşlarla da ilgili dile getirilen talepleri İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve belediye başkan yardımcıları tarafından ilgili kurumlarla aktarılması ve çözüme ulaştırılması adına not alındı.

YÜZME HAVUZU PROJESİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Toplantıda dile getirilen bir diğer taleplerden biri yeni yaşam alanı konusu oldu. Başkan Alper Taban, ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto destekleri ile Alanyurt bölgesinde yeni bir yüzme havuzu kazandırmak adına projelendirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Toplantının sonunda Başkan Alper Taban, vatandaşların dile getirdiği tüm talepleri not aldıklarını ve gerekli kurumlarla irtibata geçerek süreci takip edeceklerini ifade etti. Mahalle buluşmalarının amacının halkın sorunlarını birinci ağızdan dinlemek olduğunu belirten Taban, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.