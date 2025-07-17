Bursa İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, dördüncü gün etkinlikleriyle kardeşlik ve kültürün eşsiz birlikteliğine sahne oldu.BURSA (İGFA) - 38. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’nin dördüncü gününde İnegöl, yabancı halk dansları gösterileri, yöresel tatlı yarışması ve hemşehri derneklerinin kültürel sunumlarıyla renkli bir geceye ev sahipliği yaptı. Farklı kültürlerin kardeşçe buluştuğu gecede, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

10 ÜLKE, ALTIN MOBİLYA ÖDÜLÜ İÇİN SAHNEDE BULUŞTU

Dünyanın dört bir yanından İnegöl’e gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleşen festivalde, 9. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması’nın ilk değerlendirme turu Amfi Tiyatro’da yapıldı. 10 farklı ülkeden dans grubu, sahnede ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi. İnegöllü izleyicilerden büyük alkış alan gösteriler, farklı kültürleri aynı sahnede buluşturarak adeta görsel bir şölen sundu.

DERNEK ÇADIRLARINDA KÜLTÜR ŞÖLENİ DEVAM EDİYOR

Festivalin bir diğer önemli durağı ise Kültür Park içerisinde kurulan hemşehri dernekleri çadırları oldu. İnegöl’deki 23 farklı dernek, kendi yörelerine ait kültürel değerleri tanıttığı çadırlarda, İnegöllü vatandaşlara geleneksel lezzetler ve yöresel dokularla dolu bir atmosfer sundu. Festival alanını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve beraberindeki kültür komisyonu heyeti, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın selamlarını ileterek çadırları gezdi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren heyet, bu kültürel birlikteliğin neşesine ortak oldu.

“YÖRESEL MEYVELERLE TATLI REKABET” ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında kardeşlik duygusunu tatla buluşturan renkli bir yarışma düzenlendi. Daha önce duyurusu yapılan ve 25 yarışmacının katıldığı “Yöresel Meyvelerle Tatlı Yarışması”, Gastro İnegöl standında gerçekleştirildi. Katılımcılar; ahududu, çilek, yaban mersini ve şeftali gibi yöresel meyveleri kullanarak hazırladıkları özgün tatlı tariflerini jüriye sundu. Değerlendirme sonucunda birinci olan yarışmacıya stant mikser, ikinciye Mix&Go, üçüncüye ise Gastro İnegöl’de akşam yemeği ödülü verildi. Tüm yarışmacılara ayrıca teşekkür belgeleri takdim edildi.