Bursa'da İnegöl Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla yatsı namazı sonrası Yeşil Camide helva ikramında bulundu.BURSA (İGFA) - Kandil gecelerinde İnegöl’ün vazgeçilmez geleneklerinden biri haline gelen İnegöl Belediyesi’nin helva ikramları, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıldönümü olan Mevlid Kandilinde de devam etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşil Camide yatsı namazı çıkışında katıldığı helva ikramları sırasında vatandaşların kandilini tebrik etti. Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası Başkan Alper Taban mahalledeki vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Bin kişilik helva dağıtılan ikramlar sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taban, ‘’İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlid Kandili’nde de geleneğimizi sürdürerek helva ikramında bulunduk. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun, rabbim ibadetlerimizi kabul etsin inşallah.’’ dedi