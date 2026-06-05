Bursa İnegöl Belediyesi'nin 2021 yılında uygulamaya geçirdiği Kaizen sistemi kapsamında başlatılan Yalın Öneri Sistemine 21 müdürlükten 53 personel toplam 329 öneri sundu. 7 önerinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte bu öneriler sayesinde 7 milyon TL olası maliyetin önüne geçildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nde kurum kültürü haline dönüşen Yalın Öneri Sistemi meyvelerini vermeye devam ediyor. Ortak akla ve katılımcı yönetime verilen önem doğrultusunda ilk olarak 2018 yılında İnegöl'ün Fikri Platformunu hayata geçirilmişti.

Daha sonra, sürekli iyileştirme anlayışının bir gereği olarak 2021 yılında Kaizen çalışmaları başlatılarak Yalın Öneri Sistemi kuruldu.

Son olarak geçtiğimiz yıl sistemi QR kod tabanlı dijital yapıya dönüştürerek önerilerin çok daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde iletilmesini sağlayan İnegöl Belediyesi, belirli aralıklarla yapılan Yalın Öneri Sistemi teşekkür belgesi takdim törenlerinin 7'ncisini gerçekleştirdi.

2026'NIN İLK TÖRENİNDE 27 PERSONEL ÖDÜLLENDİRİLDİ

2026 yılının ilk töreninde, farklı birimlerimizden 27 personele sundukları 60 farklı öneri dolayısıyla teşekkür belgeleri takdim edildi. 2 personel 0,25 gram altın, 4 personel Gastro Restoran yemek çeki, 22 personel ise Gastro Kafe hediye çeki ile ödüllendirildi.

BAŞKAN TABAN'DAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katıldığı törende, personellere hediyeleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Başkan Alper Taban, Yalın Öneri Sisteminin kurum kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini kaydederek; 'Öncelikle şehrimize daha iyi hizmet sunabilmek adına fikir üreten, emek veren ve katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediyecilik yalnızca rutin hizmetleri yerine getirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda değişen ihtiyaçları görebilmek, süreçleri geliştirebilmek ve daha iyisini arayabilmektir. Görüyoruz ki artık bu sistem yalnızca bir öneri mekanizması değil; kurumumuzun gelişimine yön veren önemli bir yönetim aracına dönüştü' dedi.

7 ÖNERİYLE YAKLAŞIK 7 MİLYON TASARRUF SAĞLANDI

Öte yandan, İnegöl Belediyesi'nin Kaizen kapsamında başlatılan Yalın Öneri Sistemine bugüne kadar 21 farklı müdürlükten 53 personelin toplam 329 öneri sunduğu kaydedildi.

Yapılan analizler sonucunda bu öneriler arasından 7 önerinin uygulamaya geçirilmesine karar verildiği, hayata geçirilen öneriler sayesinde de 7 milyon liralık olası maliyetin önüne geçildiği duyuruldu. Bunun yanında iş süreçlerinde iyileşme, zaman tasarrufu ve hizmet verimliliğinde de önemli kazanımlar elde edildiği kaydedildi.